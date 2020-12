Un sofer a fost prins baut la volan, in Capitala. Iubita lui a vrut sa mituiasca politistul cu 15.000 de lei

Politistul a denuntat fapta, sambata dimineata, in jurul orei 03.40, imediat dupa ce barbatul aflat sub influenta bauturilor alcoolice s-a sustras de la recoltarea probelor de sange pentru stabilirea alcoolemiei, noteaza Mediafax "Pentru a-l scapa de raspunderea penala, concubina celui aflat la volan a oferit politistului, initial, suma de 10.000 de lei. Politistul a respins oferta si a continuat aplicarea masurilor legale impotriva acestuia. Ca urmare a sesizarii, a fost intocmita echipa operativa de prindere in flagrant, alcatuita din procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si politisti anticoruptie ai DGA, astfel incat, in jurul orei 07.00, concubina conducatorului auto a fost prinsa in flagrant in timp ce dadea, cu titlu de mita, de asta data, suma de 15.000 de lei, pentru ca politistul sa nu-i intocmeasca concubinului sau dosar de cercetare penala", se arata intr-un comunicat de presa al Directiei Generale Anticoruptie.