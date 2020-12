Soferii de TIR romani blocati in Anglia sunt intr-o situatie critica: "Ce se va intampla cu noi? Este inexplicabil!"

Cativa dintre soferi au povestit joi, 24 decembrie, ca pentru a trece frontiera le trebuie un test COVID negativ, dar autoritatile din Marea Britanie au nevoie de mai multe zile pentru a-i testa pe toti.Soferii se tem ca isi vor petrece sarbatorile in cabina masinii, sunt epuizati si infometati. Peste 10.000 de camioane si masini asteapta sa traverseze Canalul Manecii, iar 1.500 sunt la Dover, unde li s-a permis sa parcheze pe pista unui fost aeroport, potrivit observatornews.ro "Nu ma simt deloc bine. Sunt obosit si dezamagit si nu am cuvinte pentru ce se intampla. Ce se va intampla cu noi? Este inexplicabil!", spune un sofer roman.Armata s-a alaturat autoritatilor pentru a grabi procedura de testare. In plus, noaptea nu se efectueaza teste. Ministrul britanic al Sanatatii a anuntat si ca o alta mutatie a virusului a fost depistata, de data asta provenind din Africa de Sud."Am detectat doua cazuri ale unei alte variante de coronavirus aici, in Marea Britanie. Ambele sunt contacte de cazuri care au calatorit din Africa de Sud in ultimele saptamani", a declarat Matt Hanocock.Citeste si: Lucian Bode: Vineri intra in tara, prin Vama Nadlac, prima transa de vaccin anti COVID-19 alocata Romaniei