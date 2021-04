Soferii STB vor purta obligatoriu uniforme, incepand de la 1 iulie

"In prezent, toate eforturile noastre sunt indreptate spre transformarea fostei regii intr-o companie eficienta si mai apropiata de public si dorim mai ales schimbarea mentalitatii pe un trend nou, proactiv, al unora dintre angajati care au ramas tributari vechilor obiceiuri. Am luat aceasta decizie ca urmare a multor reclamatii, anumiti conducatori si manipulanti de vehicule nu erau imbracati adecvat, veneau cu slapi, pantaloni scurti, maiou. Incepand cu 1 iulie, cine nu are uniforma nu intra pe traseu. Dar foarte multi soferi sunt mandri de aceasta investitie si poarta uniforma inca de cand au primit-o", a declarat directorul STB SA, Alexandru Hazem Kansou De la 1 iulie 2020, fie ca au sau nu sacou, in conditiile unor temperaturi ridicate, soferii vor purta in mod obligatoriu pantalon si camasa cu maneca lunga sau maneca scurta, iar optional cravata sau esarfa. STB SA a comandat 14.700 de costume, 19.200 de camasi barbatesti, 400 de camasi de dama si 4.900 de cravate si esarfe, printr-o investitie in valoare totala de circa trei milioane lei.Purtarea uniformei face parte dintr-un program mai amplu al Primariei Capitalei si al noii conduceri a societatii de transport public, prin care este vizata cresterea calitatii serviciilor oferite.