Soferul cu alcoolemie de 2,04 la mie, care a lovit zece masini parcate in Constanta, va fi cercetat sub control judiciar

Judecatoria Constanta a decis luni, sa respinga ca nefondata propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta de arestare preventiva a unui barbat care a lovit zece masini parcate in municipiul Constanta. Instanta a hotarat ca barbatul sa fie cercetat sub control judiciar. Decizia instantei nu este definitiva si poate fi contestata in termen de 48 de ore.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, pe data de 26 februarie, in jurul orei 18.30, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Lirei din municipiul Constanta, in urma caruia zece masini parcate au fost avariate. In momentul cand politistii au ajuns la fata locului soferul nu era in zona respectiva."Politistii Serviciului Rutier au demarat cercetarile, iar in scurt timp s-a stabilit identitatea persoanei care a condus, fiind vorba despre un barbat, de 48 de ani, din judetul Suceava.In urma verificarilor s-a stabilit faptul ca acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule si se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In urma prelevarii de mostre biologice a rezultat o valoare de 2,04 mg/l alcool pur in sange", se arata in comunicat.De asemenea, politistii rutieri au constatat faptul ca placutele cu numerele de inmatriculare ale autovehiculului au fost retrase, iar in locul acestora au fost montate alte placute false. Totodata, din investigatii a reiesit faptul ca autoturismul i-a fost incredintat de catre o alta persoana, doar pentru pastrare, nu si pentru a-l conduce.El este cercetat pentru comiterea infractiunilor de conducere fara permis, conducere sub influenta bauturilor alcoolice, punerea in circulatie a unui vehicul neinmatriculat, punerea in circulatie a unui vehicul cu numar fals de inmatriculare si furt in scop de folosinta.