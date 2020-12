Povestea soferului impuscat de politisti dupa urmarirea cu masina in Botosani. Interlopul, condamnat pentru trafic de minori

In anul 2015, Vantu a fost condamnat definitiv, fiind acuzat de trafic de persoane si trafic de minori. Arestat preventiv in acel dosar inca din 2013, el a fost eliberat conditionat in 2017 si s-a intors in localitatea unde locuia, Popricani, judetul Iasi. Barbatul a fost gasit vinovat pentru racolarea a trei victime, una dintre ele de doar 14 ani la momentul faptei. scrie Adevarul.ro Marius Vantu a fost condamnat pentru ca, in perioada 2009 - ianuarie 2010, a recrutat o copila de clasa a VIII-a, pe care a obligat-o sa se prostitueze in Atena, Grecia. El a fost acuzat ca a mai recrutat doua femei pe care le-a dus in Germania, unde au ajuns sa se prostitueze.Un sofer din Popricani, judetul Iasi, care a fost urmarit de catre politisti cu focuri de arma joi, 17 decembrie, a fost impuscat de oamenii legii, iar apoi masina a intrat intr-un sant. Acesta a fost grav ranit si in ciuda manevrelor de resuscitare a decedat.Soferul declarat mort avea 35 de ani si domicilia in localitatea ieseana Popricani. Initial, politistii au incercat sa-l opreasca, suspectand ca este baut. Barbatul a acrosat autospeciala Politiei si si-a continuat drumul spre judetul Botosani. Intre Popricani si comuna Copalau, judetul Botosani, acolo unde a fost impuscat, este o distanta de aproximativ 80 de kilometri. Masina pe care o conducea era inmatriculata in Belgia.Sindicatul Europol a transmis joi, 17 decembrie, ca politistii din Botosani au primit trei apeluri la 112 care semnalau ca un barbat ar conduce baut. Patrulele au plecat in urmarirea sa, dar barbatul a refuzat sa opreasca si a accelerat. Pe durata urmaririi, care s-a facut pe zeci de kilometri, barbatul a reusit sa sparga mai multe baraje si a lovit mai multe autospeciale. S-au tras 17 focuri de arma, iar intr-un final barbatul a decedat. Soferul era cunoscut de politisti, fiind condamnat pentru trafic de minori.