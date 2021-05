Solutii de colectare a deseurilor pentru o planeta sanatoasa

Cosurile de gunoi sunt extrem de variate, de la cosuri de dimeniuni mici pentru casa si birou, pana la cosuri pentru cladiri mari de birouri si centre comerciale, toate realizate din materiale diferite, in functie de necesitate, in culori diferite pentru colectarea usoara a deseurilor.De multe ori, putem observa pe strada cosuri de gunoi pentru parcuri , special concepute pentru exterior. Astfel, trecatorii vor avea un loc special unde sa depoziteze ambalajele si resturile, pentru ca ulterior sa fie reciclate.De la modele simple, realizate exclusiv din metal, la cosuri de gunoi de forma unor ghivece sau chiar cosuri de gunoi stradale cu mai multe recipiente, colorate diferit pentru colectarea selectiva, diversitatea de materiale si culori ne ofera o flexibilitate mare in alegerea modelului de cos de gunoi dorit. Astfel, avem de unde alege modelul potrivit, pentru a se integra perfect in aspectul general al zonei in care va fi amplasat.Cosurile de gunoi cu mai multe compartimente in interior ofera posibilitatea colectarii deseurilor pentru reciclare, pentru fiecare dintre cele 4 categorii principale de deseuri: hartie, carton, sticla sau resturi de mancare. Cosurile pentru colectare selectiva sunt ideale in zonele cu trafic mare de persoane, precum: mall-uri, spitale, scoli, centre comerciale, cladiri mari de birouri, zone rezidentiale, restaurante si multe altele.Ce presupune reciclarea deseurilor? Reciclarea reprezinta procesul de reutilizare a materialelor si produselor invechite pentru crearea altora, fara a apela la materii prime noi, reducand considerabil consumul de energie necesar extragerii materiilor prime, respectiv distrugerii deseurilor de orice fel. Materialele reciclabile provin din mediul industrial, birouri sau locuinte si constau in: hartie, plastic, sticla, metal si materiale textile. Ce este foarte important in procesul de reciclare, este ca toate materialele sa fie curate. De aceea, este important atunci cand aruncam caserole de mancare sau alte recipiente, sa la clatim atent, astfel incat sa poata fi reciclate corespunzator.Anual, oamenii produc zeci de tone de gunoaie care sunt depozitate fie in gropi speciale, care sunt apoi acoperite cu pamant, fie aruncate in mari si oceane sau sunt incinerate. Desigur, gunoaiele degradeaza solul din zonele in care se afla depozitate, au efecte grave asupra faunei acvatice, iar gazele care se produc prin incinerarea lor sunt foarte toxice. De aceea, reciclarea este esentiala pentru mentinerea planetei sanatoase.Gama vasta de produse utile pentru depozitarea gunoiului menajer fac intreg procesul mult mai usor, indiferent de specificul locului in care sunt folosite: cosuri din plastic, cosuri inox sau metalice, cosuri pentru colectare selectiva, cosuri stradale si pentru parcuri, containere si europubele Lumea poate fi un loc mai frumos, daca alegem sa avem grija de locul in care traim, daca suntem responsabili si atenti la mediu si la obiceiurile noastre zilnice. Folosirea cosurilor de gunoi pentru reciclarea selectiva a deseurilor este un prim pas, fiind un element care poate sta la baza diminuarii poluarii.