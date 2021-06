Doi din trei romani cu copii nu ar da munca de acasa pe cea de la birou

"Daca in urma cu un an, aproape jumatate dintre angajatii care lucrau de acasa, impreuna cu copiii, declarau ca au dificultati in a-si organiza eficient sarcinile de serviciu pe fondul intreruperilor si atentiei necesare ingrijirii copiilor, in acest an 61% dintre angajatii parinti care lucreaza de acasa spun ca s-au adaptat si chiar pot sa-si desfasoare bine activitatea in acest mod. In plus, 67% dintre cei care au raspuns unui sondaj pe platforma de recrutare BestJobs nu s-ar intoarce la birou si 72% considera ca acum reusesc sa mentina mai bine echilibrul intre viata de familie si cea de la job", se arata in comunicat.La mai bine de un an de cand lucreaza de la distanta, angajatii care au copii spun ca s-au adaptat conditiilor de munca si reusesc sa isi organizeze bine timpul intre activitatile de serviciu si cele cu familia. Totusi, un sfert dintre cei care au raspuns sondajului declara ca se simt obositi dupa acest efort prelungit de organizare, in timp ce 13% simt ca in programul lor ar mai fi loc de imbunatatiri.Munca remote a adus multe provocari in echilibrul dintre viata la job, mai ales pentru parintii care erau nevoiti sa se ocupe in acelasi interval orar atat de sarcinile de serviciu, cat si de nevoile copiilor. Cu toate acestea, majoritatea parintilor (72%) spun ca acum reusesc sa mentina acest echilibru mai bine decat inainte.Mai mult decat atat, 41% dintre parintii care isi desfasoara activitatea profesionala din afara biroului spun ca se simt la fel de impliniti in rolul lor de parinte, dar si in rolul de profesionist, fara sa considere ca fac sacrificii pentru vreuna din aceste laturi. Cu toate acestea, pentru 24% dintre parintii care lucreaza de acasa, timpul cu copilul are prioritate chiar si daca jobul are de suferit. Alti 35% simt ca uneori iau din timpul alocat familiei pentru a-si indeplini sarcinile de serviciu care solicita foarte multa energie Viata de parinte vine cu satisfactii, dar si cu provocari, toate contribuind la dezvoltarea personala. Astfel, o treime dintre angajatii cu copii spun ca lucreaza mai eficient de cand au devenit parinti. Cu toate acestea, 43% admit faptul ca viata de familie presupune mai multe responsabilitati si sarcini, pe care de cele mai multe ori sunt nevoiti sa le rezolve in timpul programului de lucru.Chiar si asa, 2 din 3 parinti ar alege sa lucreze in continuare de acasa. Totusi, daca li s-ar impune revenirea la munca in colectiv, 22% s-ar bucura de o separare mai clara intre viata profesionala si cea de familie. 17% vad ca avantaje ale revenirii la birou faptul ca se pot conecta mai bine cu colegii si ca si-ar indeplini sarcinile mai eficient, potrivit sondajului BestJobs.In ciuda acestor lucruri, mai mult de jumatate (54%) dintre parintii angajati simt ca si-ar lua din timpul petrecut cu familia pentru drumul spre si dinspre birou.Cu privire la munca de acasa, 81% dintre parintii respondenti sunt de parere ca angajatorii ar trebui sa ofere mai multe avantaje angajatilor cu copii. Daca ar avea posibilitatea sa aleaga, 41% ar opta pentru program redus, macar o zi pe saptamana, fara reducerea salariului. Pentru alti 26% ar fi important sa primeasca prime mai mari cu ocazia sarbatorilor sau a zilelor copiilor. Alocarea de sarcini mai putine, programul flexibil sau un loc de munca sigur i-ar face pe ceilalti parinti sa se simta mai confortabil in acest context.Programul redus pare o masura preferata de angajati, mai ales in contextul in care 78% nu simt ca acest lucru le-ar afecta productivitatea, dar le-ar oferi posibilitatea sa aloce mai mult timp copiilor. Totusi, daca aceasta masura ar implica si reducerea salariului, 59% nu ar accepta, chiar daca le-ar aduce mai mult timp liber pentru familie.Pentru a petrece mai mult timp cu cei mici, 66% dintre parinti isi propun sa termine munca mai devreme sau chiar sa isi ia o zi libera pentru a o dedica familiei. 4% dintre respondenti marturisesc ca apeleaza la cadouri pentru a se revansa atunci cand simt ca nu aloca destul timp copiilor, in timp ce 15% declara ca nu reusesc sa compenseze timpul insuficient alaturi de copil.Anul acesta, de 1 iunie, parintii au avut zi libera pe care au putut sa o petreaca in familie. Aproape jumatate dintre respondenti au ales sa ramana in oras, dar au planificat activitati in afara casei, in timp ce doar 13% au mers intr-o mini-vacanta in afara orasului. 38% au ramas in casa si au facut activitatile preferate de copii.Sondajul a fost realizat in intervalul 25 mai - 2 iunie 2021, pe un esantion de 847 de angajati cu copii, care lucreaza de acasa in aceasta perioada.