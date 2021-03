Sorin Cimpeanu, despre petrecerea lui Selly: "E regretabil ce s-a intamplat. Ma gandesc ca sunt aspecte contradictorii"

"E regretabil ceea ce s-a intamplat, eu ma gandesc ca sunt aspecte contradictorii, pentru ca am vazut si alte actiuni, foarte responsabile, care intra in contradictie flagranta cu ceea ce s-a intamplat in acest weekend. Deci, e greu de format o opinie, pentru ca am vazut si bune, si rele, si responsabile, si non-responsabile", a declarat ministrul Educatiei la Digi24.ro Vloggerul Andrei Selaru, zis Selly, a fost amendat de politistii din Ilfov pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala. Sanctiunile au venit in urma petrecerii date de ziua sa, imortalizate in cateva video-uri postate pe pagina de Instagram a lui Selly.Selly a facut primele declaratii cu privire la acest subiect intr-un clip postat pe YouTube. "Sunt acuzat ca am facut treaba asta in pandemie si pentru ca i-am adus pe Tzanca si pe Biju sa cante de ziua mea. Lumea este suparata ca noi ascultam manele la petreceri. Toti romanii, la petrecere, asculta doar Mozart . (...) E ireal cata ipocrizie poate exista in tara asta!", a declarat el.