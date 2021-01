Fratele lui Claudiu Manda, sotul Olgutei Vasilescu, numit director general interimar al Aeroportului International Craiova

Consiliul de Administratie al Aeroportului l-a numit pe Manda in functia de director interimar, pe data de 5 ianuarie, scrie Gazeta de Sud Anterior, el a fost administrator si director general la RAT SRL Craiova, societatea care gestioneaza transportul public in comun din Craiova, functie din care a demisionat in luna noiembrie 2020. In perioada 2017 - 2019, Manda a ocupat functia de administrator public al municipiului Craiova.