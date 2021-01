Fratele lui Claudiu Manda, rasfatatul administratiei publice din Craiova. Lista functiilor bugetare servite pe tava cumnatului Liei Olguta Vasilescu

Ce avere are fratele eurodeputatului Manda

Sorin Marian Manda si-a inceput mandatul dein luna iulie a anului 2012, cand era vicepresedinte al Tineretului Social Democrat (TSD) Dolj si secretar al Comisiei de arbitraj si integritate morala din PSD Dolj. Mandatul sau a incetat in luna septembrie a anului 2015.In perioada 2012-2015, el a ocupat postul de. Apoi, el s-a instalat in functia de director al Regiei Autonome de Transport Craiova, societate aflata in subordinea Primariei Craiova, potrivit presei locale.La inceputul anului 2017, Sorin Manda devinein urma unui concurs, post pe care l-a ocupat pentru doi ani. La finalul lunii ianuarie s-a incheiat mandatul de administrator public al Primariei Municipiului Craiova, potrivit declaratiei de avere publica pe site-ul institutiei.Revine in functia dedin municipiu la finalul anului 2019, functie din care demisioneaza un an mai tarziu.Marti, 5 ianuarie, el a fost numitSorin Manda are un apartament, o masina, 3.000 de lei intr-un cont bancar si datorii de 27.000 de euro si 45.000 de lei.Anul trecut, el a incasat 150.275 de lei de la Primaria Craiova, din functia de administrator public, 6.327 de lei, ca director general al RAT Craiova si o subventie de 3.000 de lei de la APIA.