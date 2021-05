Decizii contradictorii ale instantelor din Bacau in cazul dublului asasinat de la Onesti. Ce se va intampla cu sotia lui Gheorghe Morosan

Instanta de fond a admis sa o elibereze din arest preventiv pe Aurelea Morosan, sotia lui Gheorghe Morosan, barbatul care a luat ostatici doi muncitori pe care i-a ucis cu mai multe lovituri de cutit sub ochii politistilor.Tribunaul Bacau decisese miercuri, 19 mai, sa o plaseze in arest la domiciliu pe Aurelea Morosan pentru 30 de zile, perioada in care femeia, acuzata de complicitate la lipsire de libertate, n-ar fi avut voie sa paraseasca domiciliul sau din comuna Bogdanesti fara aprobarea judecatorilor.Si Gheorghe Morosan a cerut judecatorilor sa fie plasat in arest la domiciliu impreuna cu sotia sa, insa instanta nu a admis solicitarea. Tribunalul Bacau a decis sa prelungeasca cu inca 30 de zile masura arestului preventiv pe numele autoruli dublului asasinat. Morosan este cercetat pentru omor calificat si pentru doua infractiuni de lipsire de libertate in mod ilegal."...dispune prelungirea masurii arestarii preventive fata de inculpatul Morosan Gheorghe, cercetat pentru savarsirea infractiunii de omor calificat (...) si a doua infractiuni de lipsire de libertate in mod ilegal (...) pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 21.05.2021 pana la data de 19.06.2021 inclusiv.respinge ca neintemeiata cererea formulata de inculpatul Morosan Gheorghe, personal si prin aparator desemnat din oficiu, avand ca obiect inlocuirea masurii arestului preventiv cu masura arestului la domiciliu", conform portalului instantelor de judecata.Dubla crima de la Onesti s-a petrecut in data de 1 martie. Au murit atunci doi angajati ai S.C. Chimcomplex S.A. , oameni nevinovati, care faceau reparatii la instalatia electrica intr-un apartament aflat in litigiu. Gheorghe Morosan i-a sechestrat timp de sase ore pe cei doi muncitori, pentru ca in cele din urma sa-i omoare cu mai multe lovituri de cutit, intr-o criza de furie.Desi in fata blocului unde erau tinuti legati muncitorii a fost o desfasurare uriasa de forte, politistii nu au fost in stare sa opreasca cele doua crime . Au intervenit tarziu, abia cand au auzit strigate din interiorul apartamentului unde se afla Morosan si ostaticii sai. Gheorghe Morosan a fost impuscat de catre politisti, dar a supravietuit. A fost arestat la o saptamana de la omor si de atunci se afla in spatele gratiilor.Sotia sa, Aurelea, a fost si ea implicata in aceasta tragedie. Ea a stitut tot timpul ce se intampla in apartament si a tinut legatura telefonic o lunga perioada de timp cu sotul sau pe care l-a incurajat sa-si duca planul pana la capat.