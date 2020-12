VIDEO Dacian Ciolos posteaza pe Facebook o inregistrare cu sotia lui cantand colinde. "Pentru cei carora le place un ritm mai vesel"

"Pentru cei carora le place un ritm mai vesel, va propun o colinda pentru aceasta noapte - o adaptare a lui Valerie", a scris Dacian Ciolos, postand inregistrarea cu sotia sa cantand intr-un ritm alert colindul "Domn, domn, sa-naltam", inregistrare facuta intr-un studio, alaturi de Gabriel Basarabescu."Dupa cateva saptamani intense, ma asez si eu mai aproape de o parte dintre cei dragi, iar pe ceilalti ii mangai cu un gand bun. In noaptea de Ajun, vom fredona cateva colinde de pe-acasa, cu iz de mister al copilariei. Sarbatori cu bine, multa sanatate, Craciun fericit!", adauga fostul premier.Si Valerie Ciolos-Villemin a anuntat, in urma cu cateva zile: "Surpriza!!! Cadoul nostru de Craciun si de sarbatori este gata! Impreuna cu Gabriel Basarabescu, va dorim sa va bucurati ascultand, topaind si cantand".Citeste si: Cand ajunge in Romania prima transa consistenta de vaccin contra COVID-19. Vlad Voiculescu: "Nimeni nu va sari randul"