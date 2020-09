Membru al unei grupari care arunca bancomate in aer, prins dupa o urmarire ca in filme

Potrivit sursei citate, impreuna cu alti romani , Fanica Plescan e banuit ca a detonat bancomate in sase orase din Belgia, dar si in Germania, Luxemburg, Anglia si Italia, valoarea pagubei depasind 700.000 euro, numai in cazul bancilor belgiene.Potrivit informatiilor comunicate de autoritatile judiciare belgiene, in urma cercetarilor desfasurate, gruparea de hoti era formata din mai multi romani, trei fiind deja identificati: Robert Marius Neagu si Nicusor Catalin Spanu, arestati deja pe teritoriul Belgiei, respectiv Fanica Plescan, cel din urma dat in urmarire internationala in vara acestui an.Cei trei sunt acuzati ca, incepand din octombrie 2019, au comis 6 spargeri armate in localitatile Herselt, Arlon, Stabroek, Essen si Sint-Niklaas, folosind acelasi mod de operare: introducand dispozitive explozibile in fanta bancomatului, care apoi era detonat, pentru a fura sumele aflate in cutia de valori. Hotii, au mai aratat procurorii belgieni, faceau naveta intre Germania si Belgia cu un autoturism Mercedes GLC detinut de Neagu si sunt banuiti de comiterea unor spargeri similare in Germania, Luxemburg, Anglia si Italia, mai arata ebihoreanul.ro Sursa citata mai arata ca barbatul dat in urmarire in Germania a fugit de Politie cu ajutorul unei masini, apoi s-a ascuns intr-un lan de porumb si a fost fugarit prin gradinile oamenilor inainte de a fi prins.