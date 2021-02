Specii noi de crustacee, descoperite in apele subterane din Austria

Cercetatorii de la Organizatia pentru Cercetare Stiintifica si Industriala a Commonwealth (CSIRO) si de la Universitatea Charles Darwin (CDU) au colectat esantioane din douazeci si sase de straturi acvifere cu apa subterana si doua izvoare de pe o suprafata de 500 de kilometri din Bazinul Beetaloo, in perioada august - octombrie 2019. In rezultatele studiului publicat marti, oamenii de stiinta au dezvaluit ca au descoperit o gama larga de vietuitoare subterane, cunoscute sub numele de stigofauna.Mare parte din aceasta stigofauna variaza de la 0,3 la 10 milimetri lungime, iar cel mai mare, un tip de crevete care este probabil pradatorul apex, atinge 20 de milimetri.Constatarile confirma faptul ca straturile acvifere din Teritoriul de Nord din Australia sustin o gama variata de vietuitoare salbatice acvatice in cadrul careia predomina crustacee, inclusiv creveti, amfipode, ostracode, copepode si sincaride.'' Este incredibil de interesant , deoarece unele dintre aceste crustaceee sunt noi pentru stiinta - nu mai exista multe zone in lume in care poate fi gasita o gama intreaga de animale noi intr-un singur loc", a spus Jenny Davis, cercetatoare in cadrul CDU, citata intr-un comunicat.Proiectul a fost finantat de Alianta pentru cercetare sociala si de mediu din industria gazelor (GISERA) a CSIRO.''Alianta pentru cercetare sociala si de mediu din industria gazelor a CSIRO intreprinde cercetari suplimentare pentru a cuantifica riscul impactului contaminarii asupra stigofaunei in urma unor eventuale deversari industriale'', a declarat Gavin Rees de la CSIRO.''Aceasta cercetare ia in considerare caile si procesele de migratie, inclusiv adsorbtia, dilutia si metabolismul microbian in soluri si acvifere, precum si conectivitatea ridicata suspectata in sistemele de apa subterana'', a adaugat Rees.