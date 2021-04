Situatie disperata la spitalul din Abrud. Medicii au improvizat o sectie ATI: "Nu avem statie de oxigen si ne mor pacientii in brate!"

Conducerea unitatii spune ca a solicitat ajutorul ministerului, dar nu au primit de ani de zile niciun raspuns, potrivit servuscluj.ro.O mare parte din oxigenul necesar pacientilor Covid este donat de catre un patron care a avut sotia internata aici si de o firma privata.Spitalul din Abrud are 85 de locuri, dintre care 30 sunt rezervate pentru bolnavii de Covid."Am incercat sa aducem un surplus fata de necesarul de oxigen dat de concentratoare, am montat niste tuburi de oxigen in afara cladirii si prin niste tuburi am tras oxigenul in saloanele unde sunt pacientii. Avem 4 persoane nominalizate din muncitorii spitalului care sunt agreati sa schimbe tuburile de oxigen si sa monteze acele reductoare pe care le vedeti montate pe tuburi. Ei vin si ziua si noaptea, la orice ora ii solicitam, in decurs de maxim 10 minute sunt aici si schimba tubul. Sunt planificati si lucreaza in ture. Au fost cei de la ISU in control si au considerat ca sunt corespunzatoare normelor actuale de siguranta", spune medicul Horea Presecan pentru servuscluj.ro."Ideea a pornit de la lipsa de oxigen a spitalului, dupa ce noi am fost nominalizati ca spital suport pentru pacientii Covid. Ne-am dat seama ca de la formele usoare care au venit la inceput, incet-incet formele au devenit medii sau mai grave si aveau tot mai multi nevoie de oxigen. Neavind alta posibilitate de a ajuta pacientii, ne-am amintit ca in trecutul spitalului asa se dadea oxigen la salile de operatii si am reinventat aceasta metoda. Am ajutat multi pacienti, nu toti au nevoie de necesar major de oxigen, dar din cei internati, 600-700 pe care i-am avut, cel putin 100-150 au avut nevoie de oxigen suplimentar si a fost singura posibilitate de a-i ajuta si de a-i mentine in viata pana ajung intr-o sectie de terapie intensiva", adauga medicul Presecan.De la inceputul pandemiei au ajuns in spitalul din Abrud 800 de persoane infectate cu Covid si doar 7 nu au mai putut fi salvate.La spitalul din Abrud este nevoie urgent de o statie de oxigen, dar si de alte materiale sanitare. Medicii spun ca au nevoie de lenjerii de pat, perne si saltele cu husa impermeabila pentru paturile din sectia Covid si solicita ajutor din donatii. Cine vrea sa ajute, poate contacta direct conducerea spitalului.