Lista spitalelor din Bucuresti care vor asigura asistenta medicala de urgenta in perioada 30 aprilie - 3 mai

Potrivit Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, in perioada 30 aprilie - 3 mai, urmatoarele spitale vor asigura asistenta medicala de urgenta:* Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Floreasca - tel: 021/599.23.00;* Spitalul Clinic de Urgenta Universitar - tel: 021.318.05.23/ 021.601.24.00;* Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Pantelimon" - tel: 021/255.40.25;* Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Ioan" - tel: 021/334.51.90;* Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" - tel: 021/334.30.54;* Spitalul de Urgenta Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri - tel: 021/224.09.47;* Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice - tel: 021/319.27.53;* Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" - tel: 021/316.93.72;* Spitalul Clinic de Urgenta Copii "M.S. Curie" - tel: 021/460.30.26.Serviciul de Ambulanta Bucuresti va avea program normal de lucru, cu mentiunea ca in aceasta perioada va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces in intreaga Capitala. Solicitarile populatiei vor fi preluate la 112.Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti va asigura un serviciu de garda permanent la numarul de telefon 021.9462.