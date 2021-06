11 mari spitale din Romania au ramas fara imunoglobulina in ultima saptamana

"Saptamana trecuta au fost cel putin 3 copii in stare critica care aveau nevoie de imunoglobulina si pentru care am facut eforturi sa ajunga imunoglobulina a doua zi dimineata, ca sa poata sa fie administrata. Dar asta inseamna ca suntem deja in aceeasi faza in care eram in 2017 , cand viata unor copii, viata unor pacienti este in risc major", a explicat Florin Hozoc, CEO-ul Besmax Pharma.Compania a primit solicitari de urgenta de la 11 spitale ramase fara stocuri de imunoglobulina normala, dupa ce distribuitorii cu care aveau contract au notificat ca nu mai pot asigura livrarile, spun reprezentantii companiei.Printre cele 11 spitale se numara Institutul Clinic Fundeni, Spitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie Prof. Dr. Panait Sarbu, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Marie Curie, Spitalul Clinic de Copii Victor Gomoiu, Spitalul de Pediatrie Ploiesti, Spitalul Clinic Judetean Constanta.Reprezentantii Besmax Pharma spun ca au reusit, pentru moment, sa furnizeze cantitatile de imunoglobulina solicitate, "dar e improbabil ca vom reusi acest lucru si in perioada urmatoare, daca ramanem, la fel ca si in 2017, singurul distribuitor care va livra spitalelor imunoglobulina umana normala cu administrare intravenoasa."