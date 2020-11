Spitalele de adulti din Sibiu cu pacienti COVID-19 fie nu au autorizatie de la pompieri, fie functioneaza in cladiri vechi

"In ceea ce priveste situatia pe linia avizarii/autorizarii a unitatilor spitalicesti din judetul Sibiu facem urmatoarele precizari: 1. Pe raza judetului Sibiu functioneaza 10 unitati spitalicesti dintre care 9 unitati de stat si 1 unitate privata. 2. Spitalul Clinic Judetean Sibiu detine urmatoarele corpuri de cladire autorizate: Clinica Infectioase, Clinica de recuperare nr. 1 si nr. 2, Ambulatoriu nr. 1 si Centrul de Cercetare Invaziva si Non Invaziva Cardiovasculara si corpul extins UPU Sibiu. Cladiri fara Autorizatie de securitate la incendiu: Corpul de cladire Neurochirurgie, Oftalmologie, Sectia ATI. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu: Cladirile aferente sunt autorizate", a explicat Alina Voina.Unele spitale publice din judet functioneaza in cladiri vechi care "nu au suferit modificari structurale"."Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu: Primul corp este autorizat, iar celelalte cladiri aferente sunt constructii vechi care nu au suferit modificari structurale. Spitalul General Cai Ferate Sibiu: Cladirile sunt constructii care functioneaza anterior anului 1990 si nu au suferit modificari structurale. Spitalul Municipal Medias: Corpul de Pneumologie este autorizat, iar celelalte cladiri nu au suferit modificari structurale, functionand anterior anului 1990", precizeaza Alina Voina.Potrivit sursei citate, Spitalul Orasului Cisnadie detine o cladire medicala fara autorizatie de incendiu, iar celelalte constructii sunt vechi."Spitalul Orasului Cisnadie: Cladirea medicala nu detine autorizatie de securitate la incendiu, iar celelalte constructii sunt vechi, fara modificari structurale. Spitalul de Psihiatrie Sibiu: Corpul Medical nr. 1 se afla in proces de autorizare, iar celelalte cladiri sunt construite anterior anului 1990 si nu au suferit modificari structurale", a mai declarat reprezentanta ISU.Singurul spital privat din municipiul Sibiu nu are nici el toate cladirile autorizate de pompieri."Clinica privata Medlife: Corpul de cladire situat pe str. Izvorului detine autorizatie de securitate la incendiu, iar corpul de cladire situat pe str. Constitutiei nu detine autorizatie de securitate la incendiu. De asemenea, precizam faptul ca un numar de 13 cladiri aferente unitatilor spitalicesti nu necesita autorizare deoarece sunt constructii vechi care nu au suferit modificari structurale", a aratat Alina Voina.ISU Sibiu nu a putut oferi informatii legate de autorizarea Spitalului Militar si a Spitalului Orasenesc din Agnita.Cu exceptia clinicii private Medlife, in toate spitalele publice din judet sunt pacienti COVID-19 sau urmeaza sa fie spitalizati.