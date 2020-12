Spitalele Matei Bals si Colentina din Capitala au ramas fara caldura si apa calda o zi intreaga. Problemele s-au rezolvat dupa miezul noptii

Situatia a revenit la normal abia in timpul noptii

"Din fericire, caldura a revenit in timpul noptii, dar a durat pana s-a incalzit complet", a explicat, pentru Libertatea , dr. Adrian Marinescu, de la Spitalul Matei Bals.Medicul a mai spus ca solutia spitalului pentru incalzirea pacientilor a fost "mai multe paturi si pilote"."In afara de frig, n-a fost nicio situatie deosebita", a declarat purtatorul de cuvant Cristian Apostolescu, care a precizat ca in saloanele unde functionau aparate de aer conditionat, acestea au fost deschise pe caldura. "Incalzire cu paturi, pilote si aparatele de aer conditionat date pe modul cald".Remus Mihalcea, managerul de la "Colentina", a transmis ca situatia a revenit la normal sambata, in jurul orei 0.45: "Fusesem anuntati de lucrari cu zi inainte, noi si << Balsul >> suntem pe aceeasi magistrala. Am luat toate masurile si am folosit aparatele de aer conditionat pe modulul cald in saloane pentru pacienti. Nu am avut probleme speciale. Caldura a venit la miezul noptii, a durat cam 45 de minute pana s-a incalzit tot sistemul". Potrivit lui Mihalcea, au mai fost probleme, dar nu atat de lungi, dar orice avarie de acest tip nu este benefica pentru nimeni.Vineri, dupa ce a aflat de situatia celor doua unitati medicale, Raed Arafat a spus ca singura solutie pe termen lung este instalarea centralelor termice: "E o situatie imprevizibila, trebuie sa gasesti solutii, care sunt doar temporare. De lunga durata este sa aiba centrale proprii".Citeste si: Raed Arafat avertizeaza ca in luna ianuarie-februarie este posibila o noua crestere a cazurilor de COVID-19. De ce nu functioneaza carantinarea in unele zone