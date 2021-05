Spitalul Colentina din Capitala redevine spital mixt. Unitatea sanitara va trata si pacienti non-COVID

Anuntul a fost facut de Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB)."In urma obtinerii avizului temporar de functionare in regim mixt eliberat de DSPMB va informam ca in scurt timp Spitalul Clinic Colentina isi deschide din nou portile si pentru pacientii non-COVID", se arata intr-o informare trimisa de ASSMB.Potrivit sursei citate, functionarea spitalului in regim mixt se va face cu respectarea circuitelor separate conform normelor in vigoare.In prezent, Spitalul Colentina este spital COVID, destinat pacientilor cu coronavirus.