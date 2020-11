Spitalul din Piatra Neamt: Am pus la dispozitia anchetatorilor toate documentele solicitate

Perchezitiile s-au terminat luni dimineata, in jurul orei 2.00, iar anchetatorii au ridicat mai multe documente necesare in efectuarea anchetei cu privire la incendiul care a avut loc sambata seara la sectia ATI a spitalului."In cursul zilei de duminica, 15 noiembrie, la unitatea medicala a avut loc o perchezitie, efectuata in baza unui mandat emis de un judecator, pentru ridicarea mai multor documente necesare stabilirii cauzelor care au determinat producerea incendiului din sectia ATI. Perchezitia s-a derulat intre orele 18.30 si 2.00 noaptea, la serviciu fiind prezenti toti responsabilii, care le-au pus la dispozitie organelor de ancheta toate documentele solicitate. Reprezentantii SJU Piatra-Neamt coopereaza cu toate institutiile abilitate si ofera intregul suport pentru ca anchetatorii sa stabileasca in cel mai scurt timp si cat mai exact modul in care s-a produs tragedia din sectia ATI, in urma careia zece persoane si-au pierdut viata si alte patru cadre medicale au fost ranite", se precizeaza in comunicatul de presa mentionat.Parchetul General efectueaza cercetari intr-un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa dupa ce 10 pacienti cu COVID-19, internati in sectia ATI, au murit intr-un incendiu care a izbucnit, sambata seara, in unul dintre saloane.Doi medici si doua asistente au fost raniti in incendiu, unul dintre medici fiind transferat la un spital din Belgia.