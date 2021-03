Spitalul din Sinaia va fi dotat cu echipamente noi. Paturile ATI si robotii cu raze UV pentru sterilizarea saloanelor, cumparati din bani europeni

Valoarea proiectului este de 2,6 milioane de euro."Am semnat contractul prin care dotam Spitalul Orasenesc Sinaia cu echipamente medicale si de protectie necesare pentru a trata pacientii si a desfasura actele medicale in maxima siguranta. In contextul pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2, capacitatea Spitalului nostru a fost depasita, numarul de urgente a crescut considerabil, iar medicii au preluat o mare parte din cazurile noncovid inregistrate la nivelul judetului (...)Proiectul a fost scris si depus in timp record de catre colegii din Primarie, lucrand de la distanta in plina pandemie si criza sanitara. Continuam investitiile la Spitalul Sinaia pentru a ramane cea mai sigura statiune montana din Romania. Evident, construim si Noul Spital" a precizat Vlad Oprea , primarul orasului Sinaia.Potrivit acestuia vor fi achizitionate, in cadrul proiectului, peste 330.000 de materiale de protectie sanitara si 363 de echipamente medicale , printre care monitoare de functii vitale, paturi ATI, kit-uri de ventilatie, echipamente pentru transport specializat, containere sanitare pentru logistica medicala si un autovehicul pentru transportul probelor.Pe lista de achizitii se afla si roboti de ultima generatie cu raze UV pentru sterilizarea saloanelor si a salilor de operatie.Proiectul "Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in orasul Sinaia", este finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 si este al doilea cu finantare europeana in domeniul medical pe care Primaria Sinaia l-a accesat in ultimii ani.Primul proiect, in valoare de 2.155.979 euro, este in faza de implementare si a presupune dotarea Ambulatoriului de la Spital cu mobilier, echipamente si aparatura medicala, inclusiv cu un computer tomograf, cinci ecografe si o instalatie de RX-grafie.