Cum a ramas cel mai mare spital de copii din tara, Spitalul Grigore Alexandrescu, doar cu o ambulanta veche

In acest moment, unitatea medicala are la dispozitie doar o ambulanta veche, din 2007, care necesita reparatii.Pentru a ajuta, Salvati Copiii Romania lanseaza un mecanism de strangere de fonduri - sunt necesari aproximativ de 77.290 de Euro, pentru o ambulanta dotata special pentru pediatrie. Celelalte patru ambulante aflate in dotare nu sunt functionale si urmeaza a fi casate, neexistand pentru ele piese de schimb.Spitalul "Grigore Alexandrescu" dispune de 10 sectii clinice si numeroase compartimente medicale, 19 departamente insotitoare si 17 ambulatorii de specialitate. Anual, sunt realizate peste 200.000 de consultatii si sunt internati peste 30.000 de copii cu varste intre o zi si 18 ani, iar peste 60% dintre cazuri constituie urgente medico-chirurgicale. Media zilnica a pacientilor care se prezinta la spital pentru numeroase probleme este de 600 de copii, variind de la malformatii congenitale pana la traumatisme. Costul unei ambulante care sa transporte , din diferite zone, in conditii medicale adecvate, copiii care au nevoie de interventie medicala este in jur de 77.290 de Euro.Organizatia Salvati Copiii Romania lanseaza un mecanism pentru strangere de fonduri, astfel incat medicii sa aiba cat mai rapid la dispozitie o ambulanta noua. Cei care doresc sa ajute, o pot face donand pe www.salvaticopiii.ro/ambulanta sau direct in contul Organizatiei: RO15 RNCB 0071 0114 3479 0005.In 2021, organizatia a extins programul de combatere a mortalitatii infantile si in sectiile de pediatrie din spitalele din tara, afectate de o subfinantare acutizata in contextul pandemiei. Primele interventii de urgenta au fost facute in judetul Mures, la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures si Spitalul Clinic de Urgenta Mures, in valoare totala de 150.000 Euro, in Bucuresti , la Maternitatea Bucur, in valoare de 30.000 de Euro si in judetul Mehedinti, la Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta-Turnu Severin, in valoare de 10.000 de Euro.In prima parte a anului 2021, vor fi dotate 10 unitati medicale, cu aparatura in valoare de 1.000.000 de euro.