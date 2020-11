Spitalul Judetean din Focsani ramane fara singurul medic epidemiolog, care a demisionat acuzand "ultramegapolitizarea" managementului. Reactia conducerii spitalului

"Am fost anuntata de catre medicul epidemiolog Stoica Diana ca isi depune demisia atat din functia de medic primar epidemiolog, cat si din cea de coordonator al Serviciului de Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Focsani. (...), Constantin Mandrila, care si-a dat si el demisia incepand de ieri, 16 noiembrie", a declarat, marti, managerul interimar al SJU Focsani, Elena Codruta Neagu, potrivit comunicatului.Aceasta sustine ca, din cauza medicului epidemiolog,, dar si ca instruirile in spital se faceau "doar pe criterii de prietenii"."DSP Vrancea a amendat Spitalul Judetean Focsani cu 10.000 de lei in urma cu mai multe luni pentru ca medicul Stoica Diana nu si-a facut datoria in ceea ce priveste traseele epidemiologice, anchetele epidemiologice specifice in perioada aparitiei noului coronavirus etc. Spitalul Judetean Focsani a platit amenda respectiva si nu i-a imputat-o medicului Stoica Diana, asta fiind cea mai buna dovada ca persoana in cauza nu a fost persecutata. Conducerea unitatii sanitare a primit numeroase sesizari din partea medicilor si asistentilor, in sensul ca nu sunt instruiti de medicul epidemiolog si ca astfel de instruiri s-au realizat doar pe criterii de prietenii. I-am solicitat in mai multe randuri medicului in cauza sa isi faca datoria in mod corect fata de tot personalul, nu pe criterii subiective", a precizat Elena Codruta Neagu.Managerul SJU Focsani este de parere ca demisia medicului epidemiolog "pune in pericol viata pacientilor" si contravine legislatiei in vigoare care prevede faptul ca "in aceasta perioada epidemiologica un medic nu poate demisiona de pe o zi pe alta.Luni seara, intr-o postare pe Facebook , medicul Diana Stoica si-a anuntat demisia, acuzand "ultramegapolitizarea" managementului spitalului."O zi la care nu m-am gandit ca va veni, dar, DA mi-am dat demisia din functia de medic epidemiolog al SJU Focsani. De ce? Din multe motive adunate de cateva luni, atunci cand, sa stiti ca lucrurile nu vor merge bine. Stiu ca nu sunt singurul medic care gandeste acest lucru, insa pot afirma ca sunt printre putinii care o pot spune, care o pot face public. Eu sunt unul dintre adevaratii specialisti, eu contez, eu nu am abandonat lupta, dar nu voi permite niciodata nimanui care a 'tras lozul castigator' si a ajuns in 'varful' unei institutii sanitare sa isi bata joc de munca mea si a echipei mele", a scris, pe Facebook, medicul Diana Stoica.Conducerea SJU Focsani a mai mentionat ca face deja