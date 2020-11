Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt nu mai are locuri libere la ATI

Potrivit unei raportari trimisa Prefecturii de catre conducerea unitatii sanitare, spitalul nu mai are nici un loc liber in sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI). Aici sunt internati 15 pacienti infectati cu COVID-19, dintre care 6 sunt ventilati mecanic.Pentru suspectii de COVID-19, spitalul mai are doar 17 paturi libere dat fiind faptul ca fiecare suspect sta singur intr-un salon.Marti, in Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt erau internati 402 pacienti cu COVID-19, dintre care 3 au forme usoare ale bolii, 384 au forme medii si 15 sunt la ATI.De asemenea, in spital sunt internati 48 de suspecti.In ultimele 24 de ore, in Neamt au fost confirmate 106 cazuri pozitive.Conducerea unitatii sanitare a inceput demersurile pentru a parafa un protocol cu spitalul modular de la Letcani - Iasi, pentru ca pacientii din Neamt sa fie preluati de unitarea sanitara ieseana.