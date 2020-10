Spitalul Judetean din Sibiu va avea mai multe locuri pentru pacientii COVID-19

"In urma intalnirilor avute cu managerul SCJU Sibiu, Directorul DSP, doamna doctor Halmaghi de la UPU Sibiu, inspectorul sef ISU si presedinta CJ Sibiu va aduc la cunostinta urmatoarele: S-au suplimentat paturile de la SCJU cu un numar de 9 paturi dintre care 4 sunt pe sectia de Boli Infectioase si 5 sunt in structura modulara I; Sunt in curs de angajare un numar de 9 cadre medicale, 6 asistenti si 3 infirmieri, care vor deservi pacientii COVID-19, in cadrul SCJU Sibiu; In sprijinul UPU se vor amplasa 3 containere sponsorizate pentru pacientii suspecti si cei confirmati pozitivi cu SARS-CoV-2; Urmeaza ca in cel mai scurt timp sa fie achizitionate pentru UPU teste de detectie a antigenelor SARS-CoV-2, in urma carora pacientii asimptomatici sau cu forme usoare vor sta in izolare ", a precizat prefectul Mircea Cretu.Medicul Voichita Halmaghi de la Unitatea de Primiri Urgente a SCJU Sibiu a solicitat luni, mai multe paturi pentru bolnavii COVID-19."La ceea ce se intampla acum in Serviciul de Urgenta, la numarul de prezentari pe care il avem in Serviciul de Urgenta, pe partea de COVID, cred ca trebuie sa ne gandim, nu eu personal, ci cei care pot lua asemenea masuri, la obtinerea unui numar mult mai mare de paturi pentru internari. Nu avem unde interna pacientii care au nevoie de internare! Deci, in aceasta perioada, noi ne ocupam de pacientii cu forme grave si severe, care se prezinta in Urgenta, care sunt din urma cu o saptamana pentru ca devin gravi si severi dupa o saptamana de evolutie a bolii", a spus luni, medicul Voichita Halmaghi, in cadrul sedintei extraordinare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.Atunci, prefectul a fost deranjat de spusele medicului urgentist, pentru ca ulterior sa isi prezinte scuze atat personal, cat si public.