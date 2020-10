Spitalul Judetean din Suceava nu mai are paturi libere la ATI pentru pacienti COVID-19

Sursa citata a precizat ca, in ultimele 24 de ore, au fost internate cinci persoane diagnosticate cu COVID-19, iar alte 24 au fost externate fiind declarate vindecate.Din totalul celor 604 pacienti internati in SJU Suceava, 205 pacienti sunt diagnosticati cu COVID-19, alti 95 de pacienti sunt in zona tampon si 304 sunt cu alte afectiuni non-COVID.Dintre pacientii diagnosticati cu COVID-19, un numar de 94 prezinta forme medii ale bolii, 42 au forme usoare, 50 sunt cu forme severe, iar 19 prezinta forme grave si sunt internati in sectia ATI, doi fiind ventilati mecanic.SJU Suceava dispune, in prezent, de 319 paturi libere, dintre care 16 pentru pacienti COVID-19, alte 202 in sectorul non-COVID si 101 pentru zona tampon, iar la unitatea ATI nu este disponibil niciun pat pentru pacienti COVID.Totodata, SJU Suceava dispune de 22 de ventilatoare libere, dintre care sase pentru pacienti COVID.La Spitalul Municipal Radauti sunt internati 88 de pacienti cu COVID-19 si opt persoane suspecte de infectie cu noul coronavirus.In ultimele 24 de ore, in judetul Suceava au fost testate 1.136 de persoane, dintre care 198 au fost confirmate cu infectie cu noul coronavirus.