Spitalul Judetean Slatina se redeschide si pentru pacienti care nu au coronavirus. Ce teste trebuie sa prezinte bolnavii

Ce documente trebuie sa prezinte pacientii

Unitatea cere dovada vaccinarii , a trecerii prin boala sau test negativ de coronavirus."Avand in vedere evolutia favorabila a situatiei epidemiologice atat la nivel national, cat si la nivel judetean, precum si necesitatea de a reveni la furnizarea de servicii medicale, cel putin la nivelul celor prestate anterior declansarii pandemiei cu virusul SARS-Cov-2, echipa manageriala a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a adoptat unele masuri cu privire la activitatea din cadrul unitatii sanitare", a transmis, miercuri, conducerea Spitalului Judetean Slatina, printr-un comunicat de presa.Astfel, incepand cu data de 22.06.2021 se reiau internarile in regim de spitalizare continua programate si in regim de spitalizare de zi, in toate sectiile si compartimentele spitalului, cu exceptia Compartimentelor Boli Cronice si Dermatovenerologie care interneaza doar in regim de spitalizare de zi.Unitatea a mai transmis ca pacientii care se prezinta la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina pentru internare continua cu bilet de trimitere, vor prezenta, dupa caz, la data internarii, urmatoarele documente:-dovada de vaccinare completa emisa cu cel putin 10 zile anterioare internarii;-dovada diagnosticarii pozitive cu noul coronavirus in ultimele 90 de zile (adeverinta eliberata de medicul de familie sau de Directia de Sanatate Publica Judeteana Olt);-test PCR negativ, efectuat cu cel mult 72 ore inaintea internarii.Incepand cu data de 01.07.2021 isi reiau activitatea si Sectiile Diabet Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice si Sectia Recuperare, Medicina fizica si Balneologie."Asteptam pacientii sa se adreseze cu incredere Spitalului Judetean de Urgenta Slatina pentru servicii medicale, atat in regim de internare continua si de zi, cat si in ambulatoriul de specialitate, cu rugamintea sa respecte programarile, precum si masurile de preventie si protectie impotriva infectarii cu virusul SARS-Cov-2", au mai precizat reprezentantii unitatii medicale.