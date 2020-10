Spitalul Judetean Timisoara va avea o unitate modulara cu paturi ATI pentru cazurile COVID-19

Patrascu i-a prezentat premierului Ludovic Orban sambata, 24 octombrie, situatia actuala din judet si nevoile pentru a putea face fata si pe viitor, atat la nivel judetean cat si national, bazata pe analize facute intern, dar si la nivelul Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva.Propunerile pe care i le-a adresat premierului au avut in vedere trei probleme, prima referindu-se la redeschiderea Programul Operational Infrastructura Mare, iar spitalele judetene din Timisoara, Cluj sau Iasi vor putea aplica pentru a obtine finantare pentru dotarea cu spitale modulare permanente pentru astfel de situatii."Spitalul Judetean din Timisoara va avea in structura, in curand, un sistem modular complet dotat, inclusiv cu paturi de terapie intensiva pentru diagnosticul si tratamentul pacientilor infectati cu COVID. (...). Noi ne pregatim deja si suntem increzatori ca vom atrage fondurile necesare, mai ales ca avem deja succes in domeniu in ultimele luni (mai multe vesti vom avea zilele urmatoare). Astfel putem ajuta si mai mult colegii din celelalte spitale pentru ca toti cei care au nevoie de ingrijiri medicale sa le primeasca la timp. Pana acum am colaborat exemplar cu spitalele din judet precum Spitalul Clinic de Boli Infectioase 'Victor Babes', Spitalul Municipal sau Spitalul CFR, astfel incat niciun pacient nu a fost trimis in afara judetului ba mai mult, am primit cat de multi pacienti am putut, aflati in stare severa si critica, din toata tara, inclusiv din Bucuresti ", detaliaza managerul Spitalului Judetean Timisoara, intr-o postare pe Facebook El subliniaza ca, in timp ce la Spitalul Judetean din Timisoara se trateaza cazurile cele mai dificile, toate spitalele suport din tara vor fi nevoite sa isi deschida, la randul lor, zone "rosii" cu capacitate de 15% din numarul total de paturi, pentru a face fata unui aflux marit de pacienti."Nu exista doar patologia COVID, exista in continuare boli cronice, politraumatisme, bolnavii de cancer pe care trebuie sa ii tratam. Nu putem asigura nici noi, nici altii, ingrijiri doar pentru bolnavii COVID, pentru ca vor avea de suferit celelalte categorii de pacienti. Trebuie tratati toti cei care au nevoie, asa ca am propus un ordin de ministru prin care sa se reglementeze ca toate spitalele suport sa isi creeze o zona rosie pentru ca acest virus a devenit o realitate si trebuie sa traim cu el", explica Raul Patrascu.Un alt aspect discutat cu premierul a vizat deblocarea angajarilor, la nivelul Spitalului Judetean existand peste 150 de voluntari care s-au alaturat corpului medical, inca de la inceputul pandemiei."Avem acum 4.300 de angajati si 500 de voluntari, dintre care peste 150 s-au alaturat de la inceputul pandemiei si consideram ca fac parte din familia Spitalului Judetean. Au lucrat cot la cot, medici , rezidenti, infirmiere, asistente, brancardieri si consideram ca acestia merita sa devina parte oficiala din corpul nostru medical", a adaugat Patrascu.