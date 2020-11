Situatie dramatica la Spitalul Sf. Pantelimon din Bucuresti: Jumatate din medicii ATI, infectati cu Covid-19. Au ramas trei cadre pentru 33 de paturi

Astfel, au ramas trei cadre medicale sa se ocupe de pacientii din cele 33 de paturi de Terapie Intensiva, dintre care 16 sunt pentru COVID-19, scrie G4media.ro "Situatia este absolut dramatica si vad ca pe nimeni din conducere nu intereseaza. Este o presiune fantastica pe noi pentru ca ni se va spune 'fa garda'", a explicat unul dintre medicii de la ATI.Medicul de la spital a criticat deschiderea sectiei ATI Covid de la spital, la sfarsitul lunii octombrie, in conditiile in care personalul nu era foarte numeros.Managerul spitalului Sf. Pantelimon, Dragos Davitoiu, a precizat ca situatia este foarte grea."Cu personalul mediu, auxiliar ne-am mai descurcat, cu medicii mai putin. Peste tot in tara este deficit de medici ATI. Lipsa personalului ne termina, iar la noi in continuare fluxul de pacienti este foarte mare si cred ca va trebui sa extindem in continuare numarul de paturi", a afirmat Davitoiu.