SRI, despre explozia masinii omului de afaceri Ioan Crisan, gasit carbonizat: "Primele cercetari exclud ipoteza unui atentat terorist"

Conform unui comunicat de presa, din primele constatari ale serviciului de informatii este exclusa ipoteza unui atentat terorist."SRI participa la ancheta desfasurata de Politia Romana si, impreuna cu specialistii de la Institutul National de Criminalistica se realizeaza expertiza pirotehnica. Au fost prelevate probe care urmeaza a fi analizate in laborator pentru a se stabili ce tip de substante au fost folosite si au facilitat aprinderea. Primele cercetari demarate de SRI exclud ipoteza unui atentat terorist", arata sursa citata. Masina unui om de afaceri din Arad a explodat in aceasta dimineata, provocand moartea soferului. Presa locala scrie ca explozia a fost atat de puternica, incat a spart geamurile locuintelor din apropiere."In aceasta dimineata in jurul orei 7, am fost sesizati prin apel 112, despre faptul ca in parcarea unui supermarket din municipiul Arad s-a produs o explozie la un autoturism. La fata locului s-au deplasat politistii si un echipaj al pompierilor care au constatat ca este vorba de despre un autoturism incendiat iar in interior se afla un barbat decedat. In continuare se efectueaza cercetari cu privire la stabilirea tuturor imprejurarilor in care a avut loc evenimentul", arata IPJ Arad.