FOTO VIDEO Stadioanele Ghencea si Arcul de Triumf sunt gata de utilizare. Cum arata Giulestiul: "Am recuperat timpul pierdut"

"Ghencea - realizat 98%, Arcul de Triumf - 98%, incepem procedura de predare-primire, putem spune cu toata gura ca am recuperat din timpul pierdut si am finalizat aceste stadioane. In ceea ce priveste stadionul Rapid , cred ca in primavara va fi gata. Stadionul Rapid are un stadiu fizic astazi de aproximativ 60%, va fi finalizat in luna mai a anului viitor", a precizat Stefan la o conferinta de presa.Potrivit ministrului, costul total pentru stadionul Steaua se ridica la 64 de milioane de euro, iar pentru Arcul de Triumf - la aproximativ 34 de milioane de euro.