Stadiul lucrarilor la autostrazile din Romania: cum avanseaza constructiile pe soseaua de centura a Capitalei, pe autostrada Transilvania si pe Drumul Expres Craiova-Pitesti

Autostrada A3 Transilvania

Autostrada Sebes-Turda (A10)

Drumul Expres Craiova-Pitesti

Constructorul Alsim Alarko din Turcia a inceput lucrarile la autostrada de centura a Bucurestiului (A0), parte din sectiunea de sud. Acesta are autorizatie de constructie doar pe 1,8 kilometri din cei 16 ai tronsonului si asteapta ca CNAIR sa emita si restul autorizatiilor, pana pe 15 octombrie. Pentru celelalte doua loturi din A0 Sud, Compania de Drumuri si Ministerul Transporturilor ar putea emite anul acesta autorizatiii de constructii.Constructorul Porr a avansat pe santierul tronsonului 1 al autostrazii Sibiu-Pitesti, Sibiu-Boita, in lungime de 13 kilometri. Subcontractorul Dimex lucreaza la poduri, podete, viaducte si relocarea utilitatilor, astfel incat lucrarile sa fie gata in cursul anului 2022, spun specialistii in infrastructura.In luna mai a fost semnat contractul pentru proiectarea si executia sectiunii 5 a autostrazii A1 Sibiu-Pitesti. Italienii de la Astaldi vor realiza cei 30,3 kilometri intre Curtea de Arges si Pitesti, care vor costa 1,7 miliarde de lei. Ei au la dispozitie 12 luni pentru proiectare, obtinerea de avize si emiterea de autorizatii de construire si patru ani pentru lucrarile in teren. Pentru loturile 2, 3 si 4, studiile de fezabilitate sunt in curs de elaborare.Tronsonul de 17,9 kilometri din Iernut-Chetani, parte din A3, realizat de asocierea Astaldi-Max Boegl, va fi deschis curand circulatiei, dupa ce asfaltul a fost asternut in totalitate, fiind finalizat inclusiv nodul rutier Iernut, cu marcajele rutiere.Pe cei 4,5 kilometri de autostrada si 4,7 kilometri de drum de legatura cu patru benzi ai tronsonului Ungheni-Targu Mures din Autostrada A3, lucrarile realizate de constructorul Strabag avanseaza intr-un ritm bun, spun specialistii in infrastructura. Acestia estimeaza ca santierul s-ar putea finaliza pana la finalul anului 2021, conform termenului contractual.Pe tronsonul Chetani-Campia Turzii din autostrada A3, constructorul Straco lucreaza la nodul rutier Chetani. Subcontractorul Marcotim, care se ocupa de sectorul de autostrada de 15,7 kilometri, a scazut ritmul de lucru, iar specialistii in infrastructura spera ca acest segment de autostrada sa fie gata pana la finalul anului 2021.Primul sector de autostrada contractat in judetul Salaj, tronsonul Zimbor-Poarta Salajului, parte a autostrazii A3 Transilvania, in lungime de 12,2 kilometri, a fost adjudecat de UMB pentru 680 de milioane de lei, in luna iunie din acest an. Lucrarile nu vor incepe, insa, anul acesta, pentru ca Ministerul Transporturilor si CNAIR nu au reusit sa lanseze procedurile pentru realizarea exproprierilor necesare. Asociatia Pro Infrastructura avertizeaza ca acesta este unul dintre cele mai dificile tronsoane de autostrada contractate pana in prezent in Romania, din cauza reliefului dificil, pe alocuri accidentat, cu alunecari de teren active si zone mlastinoase.Tronsonul autostrazii A3 Comarnic-Brasov dintre Rasnov si Cristian (6,3 km de autostrada si 3,7 km de drum de legatura cu patru benzi) avanseaza intr-un ritm bun, iar in luna august era la un stadiu fizic de aproximativ 60%. In prezent se lucreaza la ridicarea grinzilor de beton pe viaductul ce supratraverseaza DN73A si calea ferata Brasov-Zarnesti, la asternerea straturilor rutiere, la umpluturi, la taluzarea cu pamant vegetal sau la diverse lucrari hidrotehnice la traversarea raului Ghimbasel, potrivit Pro Infrastructura.La sase ani de la semnarea contractului pentru lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda, stadiul lucrarilor este de aproape 90%. Asociatia Pro Infrastructura avertizeaza ca "mobilizarea costructorului italian Pizzarotti nu este nici pe departe suficienta pentru a putea deschide circulatia in luna decembrie a acestui an. Se pare ca antreprenorul se foloseste de toate chichitele contractuale posibile pentru a impinge termenul de finalizare cat mai departe in 2021, in timp ce soferii stau zilnic blocati zeci de minute in trafic pe DN1, intre Sebes si Alba Iulia".In ceea ce priveste tronsonul 2, specialistii in infrastructura nu cred ca grecii de la Aktor vor finaliza in anul 2021 lucrarile. "Putem observa o data in plus managementul haotic al grecilor de la Aktor, mobilizarea insuficienta, lucrarile realizate in ultimii 5 ani ce trebuie remediate, sau un sistem de scurgere al apelor aproape inexistent ce produce pagube semnificative la fiecare ploaie. Cu exceptia structurilor principale unde subcontractorul Retter este bine mobilizat, este greu de crezut ca Aktor va finaliza restul lucrarilor chiar si in anul 2021", spun cei de la Pro Infrastructura.La inceputul lunii septembrie, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a deschis tronsonul sud-vestic al centurii Bacau, de 7,3 kilometri, dintre DN11 si DN2.Compania de constructii UMB, detinuta de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, a avansat lucrarile. Podul de 1,2 kilometri peste raul Bistrita a fost complet suprabetonat, executandu-se in prezent bordurile laterale si hidroizolatia. Pe cele doua viaducte ce traverseaza canalul Bistrita pe sectorul de autostrada si pe cel nordic se ridica tablierul metalic, iar pe restul proiectului se realizeaza ultimele terasamente, straturile rutiere de asfalt, rigolele, taluzele cu pamant vegetal sau relocarea stalpilor de inalta tensiune, potrivit Asociatiei Pro Infrastructura.Asociatia se asteapta ca cel tarziu in primavara anului urmator, romanii vor circula la Bacau pe primii kilometri de autostrada din regiunea Moldova.Lotul Craiova-Bals (17,7 km), executat de italienii de la Tirrena Scavi pentru 358 de milioane de lei, era, in luna mai, la un stadiu fizic de 7%. Lucrarile au inceput in 2019 si nu sunt sanse ca termenul contractual de finalizare sa fie respectat, adica anul 2021, potrivit Pro Infrastructura.Segmentul Bals-Slatina (39,85 km) este construit de UMB cu 1,45 miliarde de lei, fiind impartit in doua loturi (Bals-Piatra Olt de 18,5 km si Piatra Olt-Slatina de 21,35 km). Lucrarile au debutat in ianuarie 2020, iar in luna mai au ajuns la peste 20% progres fizic pe primul sector si 15% pe cel de-al doilea. Termenul pentru finalizarea lucrarilor este anul 2021.Miercuri, 16 septembrie, CNAIR a semnat contractele de executie pentru ultimele doua sectoare ale drumului expres Craiova-Pitesti (DX12). Asocierea condusa de constructorul roman UMB Spedition, prezent si pe tronsonul 2 al acestui DX, va construi tronsonul 3 intre Slatina si limita judetelor Olt si Arges (31,7km) pentru 670 de milioane de lei fara TVA, precum si tronsonul 4 pana la nodul cu autostrada A1 (31,8km) pentru 617 milioane de lei fara TVA.Specialistii anticipeaza ca se va putea circula pe 121 de noi kilometri de autostrada, de la Pitesti la Craiova, pana la finalul anului 2023.In luna mai, ministrul Transporturilor, Lucian Bode , declara ca sunt deschise 164 de kilometri de santiere pentru autostrazi si drumuri nationale. In prezent, Romania are 855 de kilometri de autostrada, dupa ce anul acesta au fost inaugurati cei 5 kilometri intre Biharia si Bors, singura inaugurare de pana acum, in 2020.