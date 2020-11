Starea celor sase pacienti din incendiul de la ATI Piatra Neamt este in continuare grava

Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat, a declarat marti, 17 noiembrie, ca nu au intervenit schimbari in ceea ce priveste situatia medicala a pacientilor adusi de la Piatra Neamt la Spitalul Mobil de la Letcani."Starea pacientilor este in continuare grava", a afirmat medicul Carmen Dorobat.Ea a precizat ca a cerut Directiei de Sanatate Publica Iasi suplimentarea personalului medical de la spitalul de Boli Infectioase din municipiu, care are in coordonare si spitalul mobil de la Letcani.Potrivit medicului Carmen Dorobat, ar fi nevoie de inca 15 asistente si 15 infirmiere.Citeste si: Incendiul de la Piatra Neamt. Procurorii au finalizat cercetarea la fata locului si au dispus expertize ADN pentru identificarea a cinci victime