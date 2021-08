Starea de alertă nu va mai fi prelungită în Sectorul 1. Prefectul Alin Stoica: ”Monitorizăm situaţia”

„Eu sper să nu riscăm să ajungem la situaţia de acum o lună în Sectorul 1. Societatea de salubrizare a dat asigurări că are capacitatea necesară să continue. Evident că situaţia va fi sub monitorizare, având în vedere că este oarecum fragil, toată această perioadă.Instituţiile de care am vorbit mai devreme vor monitoriza încontinuu situaţia din Sectorul 1 şi nu vom ezita să luăm măsuri în momentul în care lucrurile se vor înrăutăţi. Discuţiile sunt dese între Primăria Sectorului 1 şi salubrist pentru a ajunge la un acord pentru o perioadă mai îndelungată. Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a Sectorului 1 se teme că compania de salubrizare nu va avea capacitatea necesară de a presta serviciile mai departe. Asta rămâne de văzut. Nu se impune prelungirea măsurii stării de alertă. Ei îşi vor continua activitatea şi vor funcţiona la capacitate”, a afirmat luni prefectul Capitalei, care a adăugat că decizia a fost luată pe baza informaţiilor primite de la DSP, Garda de Mediu şi Agenţia de Mediu, în contextul în care situaţia salubrităţii în sector este una bună.Întrebat cum a primit primarul Clotilde Armand vestea că nu va fi prelungită starea de alertă în Sectorul 1 şi dacă a fost chemată la discuţiile de luni de la Prefectura Capitalei, Alin Stoica a răspuns: „Nu. Evident că Primăria Sectorului 1 a fost chemată aici. A venit domnul viceprimar care a discutat cu Romprest . Am ţinut legătură şi cu doamna Clotilde Armand. E vorba de plata serviciilor curente şi le plătesc sau le vor plăti”.Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Sectorului 1 a aprobat, duminică, prelungirea stării de alertă în sector, care fusese instituită în luna iulie, din cauza situaţiei sanitare generate de neridicarea deşeurilor. Astfel, i-a fost solicitat prefectului Capitalei să îşi dea acordul pentru prelungirea cu 15 zile a măsurii.În 23 iulie, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a luat hotărârea de a declara stare de alertă, din 24 iulie, ora 00.00, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru 30 de zile. Astfel, doar pe perioada stării de alertă va fi făcută contractarea prin intermediul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1, de servicii de colectare, transport şi sortare a gunoiului menajer şi stradal în regim de maximă urgenţă de la operatori autorizaţi. De asemenea, autorităţile publice locale ale Sectorului 1 vor asigura posibilitatea continuării contractului de salubrizare de către Romprest, iar poliţia locală, alături de Poliţia Română, vor face controale privind depozitarea ilegală a deşeurilor. În plus, Primăria Sectorului 1 trebuie să elaboreze o strategie pe termen mediu pentru prevenirea apariţiei tipului de risc generat de eşecul serviciului public de salubrizare.Anterior, prefectul Capitalei Alin Stoica spunea că şi-a dat acordul pentru declararea stării de alertă în Sectorul 1, ca urmare a situaţiei sanitare create de neridicarea gunoiului în contextul coflictului dintre Primăria de sector şi operatorul de salubritate. El afirma atunci că nu va prelungi starea de alertă dacă măsurile nu sunt eficiente.