Starea de sanatate a criminalului de la Onesti este buna. Barbatul care a ucis doi muncitori are 9 plagi impuscate si ar putea fi audiat curand

Crima de la Onesti

Nicolcea a spus, la Digi24.ro, ca Gheorghe Morosan, barbatul in varsta de 68 de ani, ar putea fi audiat intr-o zi, doua.Dupa tragedia de luni seara, barbatul a fost dus la spitalul din Onesti, unde a fost operat si este internat la terapie intensiva."Avea 9 plagi impuscate. A fost operat, i s-au extras bilele de cauciuc cu care a fost impuscat si doua gloante, fiind folosita si munitie letala. A avut doua lovituri si la abdomen, si in coapasa piciorului drept. In aceasta dimineata medicii anestezisti vor stabili cand va fi detubat. (...)In acest moment nu ma pot pronunta daca starea lui permite transferul la un spital penitenciar, dar probabil ca intr-o zi, va putea fi audiat", a spus Nicolcea.Echipa de specialisti ai IGPR deplasata la Onesti, pentru a verifica modul de interventie in cazul dublei crime dintr-un apartament, a informat marti, 2 martie, intr-o conferinta de presa, ca barbatul agresor fusese adus intr-o "situatie sub control" in urma negocierilor purtate de catre politisti timp de mai multe ore , insa la ora 16,55 "s-a produs un declic" atunci cand "una dintre victime a incercat sa il atace pe barbatul agresor", moment in care acesta a inceput sa loveasca cu cutitul.Gheorghe Morosan, barbatul de 68 de ani care a sechestrat si apoi a omorat cei doi electricieni, a avut mai multe condamnari in trecut. Prima dateaza din 1987, cand a primit trei ani de inchisoare pentru furt calificat. Sotia agresorului de la Onesti a fost arestata marti, 2 amrtie. Judecatoria Onesti a decis arestarea preventiva a sotiei agresorului, pentru complicitate la luare de ostatici.