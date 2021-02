Beatrice Mahler, sefa de la "Marius Nasta": Pompierul angajat la Institut este in concediu de sase luni. Trebuie reevaluata legislatia

Pompier angajat care nu a mai venit la serviciu

"Pana in acest moment nu au venit echipele ISU, echipamentele apartin ISU. Sunt controalele normale de informare ale directiilor de sanatate publica, ce e bine e ca nici pacientii si nici personalul nu a fost in pericol, chiar daca momentul a fost dificil. Emotia si frica au fost mari", a spus Mahler."Pacientii din unitatea mobila sunt supravegheati de personalul din unitatea mobila, e un pacient critic, care are multiple alte comobordiditati", a completat Mahler.Aceasta a adaugat ca pacientii au fost admisi in terapia intensiva mobila vineri."Detalii despre ce s-a intamplat cu exactitate o sa fie primite in urma controlului. Avem de mai bine de sase luni un pompier angajat la Institutul Marius Nasta", a precizat Mahler."Unitatea mobila nu a avut defectiuni tehnice decat la lifturi", a precizat Mahler.Pacientii au intre 51 si 62 de ani.