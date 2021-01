Incendiul de la "Matei Bals". Care este starea pacientilor transferati in alte spitale din Capitala

Restul pacientilor au fost mutati pe alte sectii din Institututl Matei Bals , unde vineri dimineata a izbucnit un incendiu in urma caruia patru persoane au murit.Starea pacientilor transferati la alte spitale este medie spre severa, dat fiind faptul ca pacientii COVID au nevoie de oxigen, iar fumul din pavilion, pana sa fie evacuati, afecteaza plamanii.Concret, cei mai multi dintre pacienti au fost transferati la Spitalul Floreasca din Capitala, la Spitalul Pantelimon au ajuns cinci pacienti, la Spitalul Sfantul Ion sunt noua pacienti in timp ce Spitalul Universitar a preluat cinci pacienti, patru pacienti fiind internati la Institutul Marius Nasta.Spre exemplu, din pacientii de la Spitalul Universitar, trei sunt pe oxigen, unul are masca CPAP si altul e intubat.La Institutul Matei Bals sunt rudele pacientilor cu COVID