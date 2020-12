Start 22+ unicul program romanesc gratuit pentru cei ce doresc sa adopte o alimentatie vegana

Iti doresti o comunitate care sa iti raspunda cu drag la toate intrebarile?Atunci iti prezentam Start22+ , unicul program romanesc gratuit care te poate indruma spre adoptarea unei alimentatii vegane.Start22+ isi doreste sa preintampine dificultatile care pot aparea in timpul tranzitiei tale catre o alimentatie bazata exclusiv pe plante, dupa ce toata viata ai consumat din plin carne, lactate si oua.Realizat in colaborare cu programul international Challenge 22+ de catre Asociatia Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.) . Start22+ este un program creat de dieteticieni vegani, bine instruiti, care timp de 22 de zile iti ofera toate informatiile de care ai nevoie ca sa iti schimbi radical stilul de viata. Vei avea un plan personalizat cu retete pentru micul dejun, pranz si cina, si vei invata sa adaptezi retete clasice astfel incat nu vei fi nevoit sa renunti la gustul cu care erai obisnuit.Vei descoperi ca retetele vegane nu sunt mai costisitoare ca celelalte, asa ca va fi un castig pe toate planurile.Vei avea, de asemenea, o comunitate care te va sprijini si cu care vei descoperi impreuna avantajele acestui nou stil de viata, incepand cu regimul compus din legume, fructe, germeni si seminte, alimente care asigura absolut toti nutrientii necesari organismului, si continuand cu suportul emotional, atat de important si de necesar atunci cand faci o schimbare atat de insemnata.Toate acestea poarta un singur nume: Start22+, unicul program romanesc gratuit pentru cei ce doresc sa adopte o alimentatie vegana. Programul nu te obliga sub nicio forma sa devii vegan permanent, dar te provoaca sa faci aceasta incercare, macar pentru 22 de zile. Nu este nici o problema daca nu ai reusit, noi suntem alaturi de tine sa incerci. Te asteptam cu drag!