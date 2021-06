INS: Inceputul de an, marcat de tot mai multe decese si mai putine nasteri

Numarul deceselor, mai mic in aprilie

Luna martie, luna deceselor

De asemenea, numarul deceselor a crescut in luna aprilie 2021 fata de aceeasi luna din anul precedent, dar a scazut fata de luna martie 2021.In schimb, numarul deceselor cauzate de boli ale aparatului respirator a fost, in aprilie 2021, de 3,5 ori mai mare decat cel inregistrat in luna aprilie 2020.In luna aprilie 2021 numarul casatoriilor si numarul divorturilor inregistrate au scazut fata de luna martie 2021, dar au crescut de peste trei ori fata de luna aprilie 2020.Tot in cea de-a patra luna a anului, s-a inregistrat nasterea a 12.664 copii, cu 942 mai putini copii decat in luna martie 2021.Iar numarul deceselor inregistrate in aceeasi luna a fost de 29.518 (15.573 barbati si 13.945 femei), cu 381 decese (247 barbati si 134 femei) mai putine decat in luna martie 2021.Numarul deceselor copiilor cu varsta sub 1 an, inregistrate in luna aprilie 2021, a fost de 82 copii, in scadere cu 9 fata de luna martie 2021. Comparatia cu luna precedenta este afectata de faptul ca inregistrarile statistice ale fenomenelor demografice inregistreaza un decalaj de la o luna la alta, din cauza faptului ca exista fenomene demografice produse in ultimele 4-5 zile ale lunii curente, care se inregistreaza preponderent in luna urmatoare.De asemenea, fenomenul de mortalitate inregistreaza o evolutie sezoniera, fiind mai accentuat in lunile de iarna si inregistrand cele mai mici valori in lunile iulie, august, septembrie.In anul 2020 numarul deceselor a crescut semnificativ in lunile octombrie, noiembrie si decembrie fata de aceleasi luni din anul 2019, iar in lunile ianuarie-februarie 2021 se observa un trend descrescator al numarului de decese fata de ultimele luni ale anului 2020, numarul acestora ramanand in continuare mai ridicat decat cel inregistrat in aceleasi luni ale anului precedent.In contextul pandemiei COVID-19, in luna martie 2021 s-a inregistrat a treia cea mai mare crestere a numarului de decese, dupa cresterile din lunile noiembrie si decembrie din anul 2020, luna aprilie 2021 evidentiindu-se, de asemenea, printr-un numar mare de decese.