Statistici ingrijoratoare: 600 de milioane de oameni se imbolnavesc in fiecare an din cauza alimentelor neconforme. Sute de mii mor

600 de milioane de imbolnaviri din cauze alimentare, anual

cel putin o persoana din zece se imbolnaveste dupa ingerarea de mancare contaminata si 420.000 de persoane isi pierd viata, din care 125.000 de copii cu varsta sub 5 ani

In urma succesului de anul trecut, Ziua mondiala a sigurantei alimentare 2020 consolideaza apelul pentru intarirea angajamentului fata de siguranta alimentara facut la Conferinta " Viitorul Sigurantei Alimentare" de la Addis Ababa si Forumul de la Geneva, in 2019 - noteaza site-ul Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Siguranta alimentara presupune absenta riscurilor alimentare care ar putea afecta sanatatea consumatorilor. Aceste riscuri pot fi de natura microbiologica, chimica sau fizica si adesea nu pot fi observate cu ochiul liber. Bacteriile, virusurile sau reziduurile de pesticide sunt doar cateva exemple, noteaza ONU.Siguranta alimentara detine un rol esential in mentinerea hranei in starea adecvata la fiecare etapa din lantul alimentar: de la productie, recoltare, procesare, depozitare, distributie pana la preparare si consum. Siguranta alimentara reprezinta o responsabilitate comuna a guvernelor, producatorilor si consumatorilor. Fiecare joaca un rol, de la ferma pana la masa.Prin intermediul Zilei mondiale a sigurantei alimentare, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) isi continua eforturile pentru integrarea sigurantei alimentare in agenda publica si pentru a reduce povara toxiinfectiilor alimentare la nivel mondial.Astfel, OMS lanseaza urmatoarele apeluri la actiune:- Guvernele trebuie sa asigure alimente sigure si nutritive pentru toti;- Producatorii din agricultura si sectorul alimentar trebuie sa adopte bune practici;- Operatorii trebuie sa se asigure ca mancarea este sigura;- Toti consumatorii au dreptul la mancare sigura, sanatoasa si nutritiva;- Siguranta alimentara este o responsabilitate comuna.Cu o statistica de, hrana nesigura reprezinta o amenintare pentru sanatatea umana si economie, afectand in mod disproportionat persoane vulnerabile si marginalizate, in special femei si copii, migranti si populatii afectate de conflicte, mai arata sursa citata anterior. In fiecare an,, subliniaza dr. Francesco Branca, director al departamentului de Nutritie si Siguranta Alimentara in cadrul sediului OMS de la Geneva.Siguranta alimentara contribuie la prosperitatea economica, stimularea agriculturii, o piata libera, turism si dezvoltare durabila. Respectarea standardelor globale, stabilirea unor controale sistematice, inclusiv raspunsuri in caz de urgenta, accesul la apa curata, aplicarea practicilor potrivite in agricultura (terestre, acvatice, zootehnie, horticultura), intarirea managementului de siguranta in utilizarea alimentelor de catre operatorii din alimentatie si construirea unor obiceiuri de a face alegeri sanatoase reprezinta cateva modalitati in care guvernele, organizatiile internationale, oamenii de stiinta, sectorul privat si societatea civila pot participa la siguranta alimentara.