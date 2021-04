Ministrul Justitiei sustine ca vor fi folosite toate instrumentele pentru a repara si consolida independenta justitiei

Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a discutat, marti, prin videoconferinta, cu ambasadorii la Bucuresti ai statelor membre UE, despre proiectul legii de desfiintare a Sectiei Speciale de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), pachetul legilor justitiei, modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala, prioritatile Ministerului Justitiei pentru finantarea acordata prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Justitiei , Stelian Ion a accentuat importanta respectarii, in procesul de legiferare, a recomandarilor cuprinse in rapoartele MCV, GRECO si a avizelor Comisiei de la Venetia. Diplomatii participanti au subliniat ca progresele in domeniul justitiei sunt asteptate si vor fi apreciate in contextul MCV si al Mecanismului privind Statul de Drept. Intervenientii au salutat sesizarea Comisiei de la Venetia de catre ministrul Justitiei, afirmand ca este foarte important ca legile sa fie elaborate in deplin acord cu propunerile si avizele acestui for. Asteptarile societatii romanesti sunt foarte mari . In ultimii ani am exersat democratia si am demonstrat ca putem apara principiile statului de drept in Romania. Vom folosi toate instrumentele de care dispunem, pentru a repara si consolida independenta justitiei. In acest proces, contam pe sprijinul Comisiei Europene si al statelor membre", a declarat Stelian Ion.Referitor la proiectele incluse in PNRR, ministrul a precizat ca proiectul major a carui finantare se solicita prin PNRR este digitalizarea justitiei. Demersul este necesar pentru imbunatatirea accesului la justitie si pentru eficientizarea functionarii sistemului judiciar. Pe langa acesta, sunt solicitate finantari pentru imbunatatirea infrastructurii instantelor, a penitenciarelor si a Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.