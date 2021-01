Stelian Ion: "Vom vedea curand bilantul DNA si daca sunt progrese sau nu"

"Sunt multe probleme legate de justitie. Mandatul e unul provocator si imi doresc sa facem in asa fel incat dupa ce voi trage linie, la final de mandat, sa putem da mai multa incredere romanilor in justitie. Sunt si lucruri bune in justitie, dar sunt si multe probleme si din cauza asta uneori justitia nu e asa de bine vazuta, cum ar trebui sa fie.Pe parte de coruptie eu as vedea un mare progres, acela ca nu au existat chestiuni discutate, dar s-a lucrat, vom vedea curand bilantul DNA si daca sunt progrese sau nu. E foarte important sa nu avem o rata mare a achitarilor. E ciudat sa nu avem deloc achitari, numai in statele totalitare cred ca se intampla asta. Nu vreau sa fac referire la structuri de parchete, ideea de baza este aceea ca anchetele sa fie validate prin hotarari, sa se vada ca procurorii au facut foarte bine urmarirea penala", a afirmat Stelian Ion, intr-un interviu pentru Antena 3.El a adaugat, intrebat daca a vorbit cu procurorii DNA, ca au fost discutii pentru inceperea unei cooperari institutionale."Am avut discutii la acest nivel de cunoastere si de incepere a unei cooperari institutionale. Eu spun foarte clar ca se lucreaza, vom vedea din acel bilant pe cifre. Pentru ca DNA nu a fost in centrul atentiei zi de zi la stiri, aceasta e o idee gresita", a completat Ion.