Bani pentru medicii implicati in diagnosticarea, transportul si tratarea pacientilor cu COVID-19

Pentru ce perioade e acordat stimulentul

Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de guvern de ieri, 17 martie, la propunerea Ministerului Sanatatii, o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta. Ordonanta prevede ca pentru personalul medical , medico-sanitar si auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie care au activat in timpul starii de urgenta si care au avut in evidenta sau sub tratament pacienti suspecti sau confirmati cu COVID-19, ori daca personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 in urma activitatii desfasurate, acordarea stimulentului de risc sa se realizeze din veniturile cabinetului medical, prin transferuri din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (medicii de familie sau specialistii nu sunt salariati, ci reprezentantii propriilor cabinete medicale, iar veniturile decontate de case sunt veniturile cabinetului medical).Totodata, documentul reglementeaza expres faptul ca stimulentul de risc se acorda pentru perioadele in care a fost instituita starea de urgenta, respectiv: un stimulent de risc pentru categoriile de personal care au activat in perioada 16.03.2020 - 14.04.2020 si un stimulent de risc pentru categoriile de personal care au activat in perioada 15.04.2020 - 14.05.2020.De asemenea, ordonanta aprobata clarifica notiunea de "pacient suspect", dar si activitatile desfasurate de personalul implicat in activitatea de asistenta medicala comunitara, astfel incat sa beneficieze de stimulentul de risc si personalul din asistenta medicala comunitara implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19 inclusiv cei care desfasoara activitati specifice de inspectie sanitara, in spatiile in care a existat cel putin un caz confirmat cu infectie SARS-CoV-2.