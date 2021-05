Mai multe zone din Bucuresti nu au apa calda. Lista strazilor afectate

* In Sectorul 2, in zonele Calea Mosilor, bd. Doamna Ghica, str. Teiul Doamnei, str. Luncsoara, Sos. Mihai Bravu, Sos. Pantelimon se inregistreaza parametri insuficienti pentru furnizarea agentului termic. * In Sectorul 3, furnizarea apei calde este deficitara pentru blocuri de pe Aleea Fetesti, str. Vasile Goldis, Calea Calarasi, str. Matei Basarab, Bd. Unirii. Furnizarea agentului termic a fost oprita in zonele bd. Camil Ressu, str. Foisorului, Calea Vitan, ca urmare a unor interventii in punctul termic.* In Sectorul 4 se afla cele mai multe imobile unde furnizarea agentului termic se realizeaza la parametri insuficienti. Este vorba despre blocuri din zonele: str. Constantin Radulescu Motru, str. Albinelor, bd. Gheorghe Sincai, str. Constantin Manescu, str. Serban Voda, Sos. Oltenitei, bd. Constantin Brancoveanu, Sos. Oltenitei sau bd. Alexandru Obregia. Pe bd. Libertatii, furnizarea apei calde a fost oprita din cauza unei avarii la reteaua primara.* In Sectorul 5 s-a produs o avarie la reteaua primara pe Calea 13 Septembrie. Si in acest sector sunt mai multe sute de blocuri in cazul carora furnizarea apei calde este deficitara, fiind vorba despre imobile din zonele: Sos. Alexandriei, Calea Rahovei, Sos. Giurgiului. Din cauza unei alte avarii, apa calda va fi oprita pana sambata seara in zonele Aleea Botorani, str. Lacul Plopului, str. Novaci, str. Petre Ispirescu, Calea Rahovei, Calea Ferentari, Sos. Alexandriei.* In Sectorul 6, tot din cauza unei avarii, apa calda este oprita pana vineri, in jurul orei 11,00, pentru blocuri din zonele: str. M. Vintila, str. Ceahlau. O alta avarie la reteaua primara, care afecteaza inclusiv caminele de pe Splaiul Independentei, ar urma sa fie remediata pana vineri dimineata , la ora 7,00.