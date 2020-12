FOTO VIDEO Monolitul de metal din Batca Doamnei a disparut. Cum arata acum locul din muntii Neamtului

La 18 noiembrie, intr-un desert din Utah a aparut un misterios monolit din metal. La 27 noiembrie, o alta structura asemanatoare a fost fotografiata in Neamt. Daily Mail a scris "Acum un misterios monolit in stilul Arthur C Clarke a aparut in Romania dupa ce o inexplicabila structura din metal a disparut din Utah - deci, cine (sau ce) a pus-o acolo?".Ambele constructii au fost amplasate fara autorizatie in zone protejate. Nu se stie de unde provin si cine le-a amplasat acolo.Publicatia britanica a scris despre un stalp triunghiular cu inaltime de aproximativ 4 metri aparut, fara explicatie, joia trecuta pe dealul Batca Doamnei de langa Piatra Neamt.Autoritatile americane au transmis ca monolitul din desertul Utah a disparut pe 27 noiembrie, conform CNN.De Ziua Nationala a Romaniei, monolitul metalic de pe Batca Doamnei - Piatra-Neamt nu se mai afla in locul in care a fost descoperit, a consemnat Ziar Piatra Neamt.Rocsana Josanu, de la Directia judeteana de Cultura Neamt, a declarat ca a fost inceputa o ancheta privind aparitia acesteia. "Se afla pe o proprietate privata, dar inca nu stim cui ii apartine monolitul. Este intr-o zona protejata a unui sit arheologic. Inainte ca ceva sa fie instalat acolo, este necesara permisiunea institutiei noastre, care trebuie sa fie aprobata de Ministerul Culturii", a spus ea.Sky News a preluat informatia despre monolitul din apropiere de situl arheologic al cetatii dacice Petrodava, la fel si TMZ, The Sun, Mirror si The Telegraph.