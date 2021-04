Studentii de la Arhitectura vor da o noua fata statiilor de metrou. Prioritate vor avea zonele unde au fost dezafectate spatiile comerciale

In vederea implementarii acestui proiect, joi 21 aprilie, a avut loc o intalnire la sediul Universitatii de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" intre directorul general al Metrorex, Stefan Paraschiv, rectorul Universitatii de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti, Marian Moiceanu si presedinte senatului UAIM, Cristian Drughean."Participantii la intalnire au discutat despre elaborarea unui parteneriat intre institutii pentru explorarea de idei si concepte in vederea amenajarii statiilor de metrou din Bucuresti, cu accent pe acelea in care au fost dezafectate spatiile comerciale amplasate ilegal pe domeniul public al statului ", se arata intr-un comunicat Metrorex.Dupa finalizarea acestei faze exploratorii si semnarea unui parteneriat intre Metrorex si Universitatea de Arhitectura va fi lansat un prim proiect in cadrul Facultatii Arhitectura de Interior pe aceasta tema.Astfel, studentii, sub coordonarea cadrelor universitare, vor realize un concept de amenajare adaptat transportului modern de calatori.