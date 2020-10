Studiu: 62% dintre pacientii cu boli reumatismale inflamatorii se confrunta "cu mari probleme" pe perioada pandemiei de COVID-19

SARS-CoV-2, potrivit unei cercetari realizate de Asociatia Pacientilor cu Boli Reumatismale Inflamatorii din Transilvania ART si Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania - COPAC.Studiul, realizat in luna octombrie pe un esantion de 224 pacienti cu boli reumatismale inflamatorii - poliatrita reumatoida, spondilita anchilozanta, sclerodermie, artrita psoriazica, lupus si alte afectiuni din gama artritelor, a fost prezentat la Forumul National al Asociatiilor de Pacienti, ce se desfasoara online, incepand de miercuri, pe o perioada de trei zile.Potrivit unui comunicat de presa al COPAC, 36,1% dintre pacientii cu boli reumatismale inflamatorii spun ca problema cea mai mare cu care se confrunta in perioada pandemiei cu noul coronavirus este lipsa accesului la servicii medicale.Pentru 20,2% problema majora consta in dificultatea de a ajunge la spital, pentru 2,9% lipsa tratamentului si pentru 2,8% lipsa unui anumit medicament. Pentru 38% prevaleaza teama de a nu se infecta cu SARS-CoV-2, se precizeaza in comunicat.Conform cercetarii, 35,9% dintre acesti pacienti au spus ca nu au fost niciodata la medicul reumatolog in acest an, iar 21,5% doar trei ori. O treime (33,5%) dintre cei chestionati au precizat ca au fost la medicul reumatolog de cate ori au avut nevoie."Mai grav este ca 29,5% dintre pacienti si-au intrerupt tratamentul, mentionand motive precum: lipsa accesului la medicul curant, spitalul in cauza nefiind accesibil si bolnavilor cronici, perioade in care nu s-a gasit medicamentul necesar, lipsa accesului la controlul periodic, imposibilitatea schimbarii medicatiei in situatiile in care acest lucru se impunea din cauza ca a lipsit accesul la medicul curant, necunoasterea planului de tratament in lipsa comunicarii cu medicul", indica sursa citata.Totodata, pacientii spun ca toate spitalele ar trebui sa aiba circuite si pentru bolnavii cronici, nu doar pentru cei cu COVID, iar cronicii ar trebui sa aiba acces unde au fost tratati si inainte.Potrivit cercetarii, 29% dintre respondenti au sustinut ca au avut nevoie de internare in aceasta perioada, insa nu au facut acest lucru fie pentru ca se tem de contaminare, fie spitalul la care se tratau a devenit COVID. De asemenea, ei au invocat asteptarea lunga pentru a ajunge la programare, ca si lipsa locurilor in spital."23,6% dintre pacienti afirma si ca au avut dificultati la locul de munca din cauza bolii. Aici s-a specificat dificultatea de a ajunge la birou din cauza problemelor de sanatate, dar si a temerii de a merge cu transportul in comun, precum si acceptarea cu dificultate a telemuncii sau suspendarea pe o perioada a contractului de munca", mai arata cercetarea.