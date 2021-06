Statistici alarmante: Unul din doi copii e supus unei forme de abuz STUDIU

"In Romania, un copil din doi este afectat de analfabetism functional, este supus unei forme de violenta fizica, emotionala si sexuala, un copil din trei traieste in risc de saracie si excluziune sociala, sase copii dintr-o mie mor inainte de a implini un an de viata, 750 de fete sub 15 ani devin mame anual, cel putin 100.000 de copii traiesc fara ambii parinti sau fara unul dintre ei, celor 78.000 de copii cu dizabilitati nu li se asigura conditiile necesare integrarii socio-educationale, iar participarea copiilor la decizii care-i privesc nu reprezinta o preocupare a societatii de astazi", se afirma in comunicat.Organizatia solicita autoritatilor sa opreasca "starea de neconstitutionalitate in care s-au adancit an de an programele politice ale partidelor, legile bugetului de stat si deciziile privind alocarile bugetare locale, a caror fundamentare strategica si aplicativa nu a avut in vedere principiul constitutional al asigurarii unui 'regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor copilului'" si cere Parlamentului si Guvernului masuri urgente pentru 10 probleme majore cu care se confrunta copiii in Romania.Problemele identificate sunt saracia familiilor si comunitatilor in care traiesc copii, educatie echitabila si de calitate pentru toti copiii, violenta asupra copiilor, asistenta psihoterapeutica post-pandemie a copiilor, mamele minore, protectia copiilor cu parinti plecati in strainatate, natalitatea si mortalitatea infantila, protectia copiilor institutionalizati, integrarea in sistemul educational a copiilor cu dizabilitati si/sau cu cerinte educationale speciale si participarea copiilor in procesele decizionale care-i privesc in mod direct.Organizatia Salvati Copiii apreciaza, in acest context, ca "Garantia pentru Copil" reprezinta un instrument european esential pentru copiii din Romania."Consideram ca implementarea in Romania a viitoarei 'Garantii pentru Copil', un instrument al Uniunii Europene care are drept scop prevenirea si combaterea excluziunii sociale in randul copiilor, va constitui directia esentiala de garantare a serviciilor esentiale copiilor vulnerabili. Dupa adoptarea Garantiei, preconizata a avea loc in aceasta luna, Parlamentul si Guvernul Romaniei vor fi obligate sa adopte masuri concrete pentru asigurarea accesului eficace si gratuit la servicii medicale si de educatie de calitate, la ingrijire pe perioada copilariei timpurii, cel putin o masa sanatoasa in fiecare zi de scoala pentru toti copiii, la locuire adecvata si la o nutritie corespunzatoare", se precizeaza in comunicat.Conform sursei citate, institutiile europene considera ca cele mai vulnerabile categorii de copii sunt cei fara adapost ori expusi deprivarii locative severe, copiii cu dizabilitati, copiii afectati de migratie, copiii care apartin unei minoritati etnice, copiii din institutiile de protectie si copiii care apartin familiilor expuse unor factori de risc care pot conduce la excluziune sociala.