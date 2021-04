Studiu: Mai putin de jumatate dintre cei care au avut COVID mai prezinta anticorpi la sase luni de la vindecare

Acelasi studiu releva ca 44% dintre persoanele care au fost infectate au continuat sa prezinte simptome post-vindecare: tuse, oboseala, lipsa gustului, lipsa mirosului, dificultati respiratorii, caderea parului, dureri musculare sau insomnii. Compania a precizat ca 80% dintre cei care au fost infectati si s-au vacicnat au prezentat valori ridicate ale anticorpilor.Inceput in august 2020, in Bucuresti si Cluj, studiul s-a bazat pe folosirea testului de anticorpi IgG anti-Nucleocapsida - anticorpii specifici bolii.In timp ce faza I a studiului a evaluat raspunsul imun la 43-56 de zile de la primirea rezultatului pozitiv la testarea RT-PCR, faza a II-a examineaza gradul de protectie dupa o perioada de timp mai mare, de 180 de zile de la depasirea fazei acute a bolii. In faza II a studiului au fost testati doar pacientii care aveau un raspuns imun detectabil la prima testare, pentru a observa evolutia in timp a anticorpilor post COVID. Studiul Regina Maria arata ca la jumatate de an, fostii pacienti sunt si mai putin protejati: doar 47% au mai prezentat anticorpi detectabili. Anterior, faza I evidentiase anticorpi la 79% dintre persoane, la mai putin de 3 luni de la testarea RT-PCR pozitiva. Nu s-au inregistrat diferente semnificative intre femei si barbati, a mai transmis Regina Maria.Studiul a remarcat faptul ca 17% dintre cei vindecati, care au realizat un test RT-PCR dupa faza acuta a bolii, au prezentat rezultate pozitive. Un singur pacient a inregistrat un test RT-PCR pozitiv in contextul aparitiei de noi simptome sugestive COVID-19."Cazuistica internationala cuprinde putine descrieri care sa indice faptul ca, in astfel de cazuri, este vorba despre o reinfectare, limitarea certificarii acestora fiind impusa de necesitatea secventierii suplimentare si a integrarii intr-un context epidemiologic bine documentat", a precizat compania.Potrivit studiului, 44% dintre persoane au prezentat simptome post vindecare, dintre care cele mai frecvente au fost: tuse, oboseala, lipsa gustului, lipsa mirosului, dificultati respiratorii, caderea parului, dureri musculare sau insomnii."59% dintre pacientii cu rezultat de anticorpi detectabili la 180 de zile de la vindecare nu au prezentat simptomatologie persistenta dupa iesirea din izolare . Asadar, persistenta simptomelor post-COVID nu pare sa se coreleze cu persistenta anticorpilor IgG detectabili", a mai precizat compania."Exista recomandarea pentru pacientii care au trecut prin infectie de a fi monitorizati post COVID. Dinamica anticorpilor este de asemenea in continuare in studiu, asadar cea mai buna metoda de protectie suplimentara post-COVID ramane vaccinarea, alaturi de practicarea unui stil de viata precaut ", explica Nirvana Georgescu, Quality and Patient Safety Director, Reteaua de sanatate Regina Maria.Numeroase alte studii internationale au aratat ca, dupa vindecare, pacientii nu mai sunt contagiosi, in ciuda unei eventuale persistente a unor teste RT-PCR pozitive. Exceptiile se inscriu in categoria unor situatii specifice, de pacienti imunodependenti sau cu forme severe de boala.Studiul evidentiaza rezultate promitatoare: 80% dintre persoanele care au trecut prin infectie si ulterior s-au vaccinat au prezentat valori ridicate ale anticorpilor protectori."De asemenea, persoanele cu varsta peste 50 de ani care au trecut prin infectia cu SARS-CoV-2 au prezentat un titru mediu al anticorpilor dobanditi post-vaccinare semnificativ mai mare decat cel al persoanelor care nu au trecut prin boala", a mai transmis compania.